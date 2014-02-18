У Києві горить КМДА
15:07, 18 лютого 2014Політика
1 0
У Києві горять покришки, які знаходяться біля одного з в'їздів у Київську міську державну адміністрацію.
У Києві горять покришки, які знаходилися біля одного з в'їздів в Київську міську державну адміністрацію.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Мітингувальники кидають каміння в правоохоронців, ті застосовують травматичні рушниці, світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Снайпери стріляють в учасників протестів з дахів будинків. Повідомляється про десятки поранених з обох боків. У Києві помічено сотні «тітушок» із залізними палицями.
КМДА горить
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter