"Беркут" захопив Європейську площу і жене людей на Майдан
16:12, 18 лютого 2014Політика
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Міліція почала штурмувати Майдан з боку вулиць Інститутської та Грушевського.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, наразі міліція прорвала оборону на вулиці Грушевського і просувається вже по Європейській площі.
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Також на штурм пішла міліція на верхній барикаді на вулиці Інститутській.
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