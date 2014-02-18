"Беркут" захопив Європейську площу і жене людей на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, наразі міліція прорвала оборону на вулиці Грушевського і просувається вже по Європейській площі.

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Також на штурм пішла міліція на верхній барикаді на вулиці Інститутській.