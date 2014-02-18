У Києві повністю зупинено рух метро

В Києві з 15.55 припинив роботу метрополітен.

Як повідомили УНІАН в прес-службі столичного метрополітену, причиною є “можлива загроза терористичного акту”.

За словами співрозмовника агентства, метро буде закрито “до стабілізації ситуації”.

Як передає кореспондент УНІАН, у гучномовці на станціях оголошується, що робота метрополітену в зв'язку з масовими заворушеннями повністю зупиняється.

Станції метро працюють тільки на вихід людей.