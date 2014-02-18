У Києві повністю зупинено рух метро
16:55, 18 лютого 2014Політика
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У Києві зупинено роботу столичного метрополітену. Людей, що перебували у вагонах висаджують на найближчий станціях.
В Києві з 15.55 припинив роботу метрополітен.
Як повідомили УНІАН в прес-службі столичного метрополітену, причиною є “можлива загроза терористичного акту”.
За словами співрозмовника агентства, метро буде закрито “до стабілізації ситуації”.
Як передає кореспондент УНІАН, у гучномовці на станціях оголошується, що робота метрополітену в зв'язку з масовими заворушеннями повністю зупиняється.
Станції метро працюють тільки на вихід людей.
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