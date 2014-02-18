Завтра Янукович зустрінеться з лідерами опозиції - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак на брифінгу.

За його словами, зустріч планується «орієнтовно об 11.00».

Рибак наголосив на тому, що завтра у парламенті мають бути напрацьовані проекти рішень і узгоджені питання для розгляду їх в четвер на засіданні парламенту.

На уточнююче запитання, чи нормальною є ситуація, коли в державі гинуть люди, а Президент лише завтра збирається зустрітися з лідерами опозиції, Рибак відповів: «Думаю, що він зараз на роботі». Після цих слів пролунав сміх та репліки журналістів з цього приводу.

Рибак висловив співчуття сім’ям загиблих.