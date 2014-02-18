Завтра Янукович зустрінеться з лідерами опозиції - Рибак
17:40, 18 лютого 2014Політика
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Завтра об 11.00 відбудеться зустріч Президент Віктора Януковича з лідерами опозиції.
Янукович планує зустрітися з лідерами опозиції завтра / Пресс-служба президента
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак на брифінгу.
За його словами, зустріч планується «орієнтовно об 11.00».
Рибак наголосив на тому, що завтра у парламенті мають бути напрацьовані проекти рішень і узгоджені питання для розгляду їх в четвер на засіданні парламенту.
На уточнююче запитання, чи нормальною є ситуація, коли в державі гинуть люди, а Президент лише завтра збирається зустрітися з лідерами опозиції, Рибак відповів: «Думаю, що він зараз на роботі». Після цих слів пролунав сміх та репліки журналістів з цього приводу.
Рибак висловив співчуття сім’ям загиблих.
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