Ніхто не уникне відповідальності за сьогоднішні події - Пшонка

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка покладає відповідальність за події в Києві на опозицію і заявляє, що ніхто не уникне відповідальності за сьогоднішні події.

Як повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України, у заяві Пшонки йдеться: «Я як генеральний прокурор України звертаюсь до вас у зв’язку з тими подіями, які зараз відбуваються. Масові заворушення, застосування мітингувальниками вогнепальної зброї, вандалізм і підпали – це реалії київських вулиць».

За його словами, радикально налаштовані угруповання захоплюють органи державної влади, розбивають приватні офіси, магазини та аптеки, нищать автотранспорт. В житлові будинки летить каміння, запальні суміші, протестувальниками застосовується травматична і вогнепальна зброя.

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«Сьогодні ми в черговий раз переконалися, що в мирному врегулюванні ситуації в країні зацікавлена виключно влада. У цій ситуації лідери опозиції повинні взяти на себе відповідальність за все, що сьогодні відбувається на вулицях Києва. Саме вони впродовж двох днів анонсували сьогоднішню ходу, яка переросла у збройне протистояння», - наголосив Пшонка.

«Я як генеральний прокурор, можу констатувати: перемир’я порушено. Заради досягнення своїх політичних інтересів знехтувано всіма досягнутими домовленостями і поставлено під загрозу життя та спокій мільйонів киян», - йдеться у заяві.

Пшонка повідомив, що, за оперативною інформацією, в сутичках вже постраждало близько 100 осіб. «За кожного постраждалого, за кожне спалене авто і розбите вікно організатори масових заворушень понесуть відповідальність. Генеральна прокуратура вимагатиме найсуворішого покарання як для тих, хто підбурював людей на сьогоднішню акцію, так і для тих, хто організовував та керував ними. Ніхто не уникне відповідальності за сьогоднішні події», - наголосив він.