Влада Києва пропонує зробити 19 лютого вихідним днем

Із цією пропозицією він звернувся до бізнесменів, чиї офіси знаходяться у центрі.

«Я закликаю всі комерційні установи та приватних підприємців, чиї офіси знаходяться у центральних районах міста Києва (Шевченківський, Печерський, частково Подільський та Голосіївський) знайти можливість зробити 19-те лютого 2014 року вихідним днем, або скоротити кількість працівників на цей день до мінімуму», – заявив Володимир Макеєнко, пише espreso.tv.

«У ситуації, яка склалася в місті Києві, я закликаю всіх із порозумінням поставитися до тих заходів, які ми змушені були вжити, аби уникнути небезпеки травмування людей. Всі наші дії спрямовані на збереження життя та здоров’я громадян, забезпечення сталої життєдіяльної міста», – резюмував очільник КМДА.