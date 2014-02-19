Події в Києві є ”результатом політики потурання з боку” західних політиків - МЗС РФ



Про це повідомляє офіційний сайт МЗС РФ.

”Знову різко загострилася обстановка в центрі Києва. Бойовики, яких опозиційні лідери закликали до так званого «мирного наступу», б`ють і закидають камінням правоохоронців, підпалюють автомашини, розорили аптеку, напали на штаб-квартиру Партії регіонів, заблокували будівлю Верховної Ради. Депутатам пред`являються ультимативні вимоги. Опозиція ситуацію в своїх рядах вже не контролює. У наявності відверта наруга над правопорядком, та і просто здоровим глуздом”, - сказано в заяві.

Відомство відзначає, що те, що ”відбувається, є прямим результатом політики потурання з боку тих західних політиків і європейських структур, які з самого початку кризи закривають очі на агресивні дії радикальних сил на Україні, тим самим заохочуючи їх до ескалації і провокацій по відношенню до законної влади”.

МЗС РФ закликало українську опозицію відмовитися від погроз і ультиматумів і налагодити змістовний діалог з владою з метою пошуку шляхів виведення країни з глибокої кризи.