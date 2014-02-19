Траса Київ-Овруч перекрита біля села Демидів в напрямку столиці
10:11, 19 лютого 2014Політика
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Траса Київ-Овруч перекрита біля села Демидів в напрямку столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, дорогу перекривають дві вантажівки без номерних знаків. Легкові автомобілі рухаються у напрямку Києва через проїзд між вантажівками, однак усі вантажні автомобілі інспектори ДАІ не пропускають.
На місці події встановлено брезентовий намет, у якому перебувають співробітники ДАІ. Вони, зокрема зупиняють та оглядають усі вантажні автомобілі.
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