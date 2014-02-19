Траса Київ-Овруч перекрита біля села Демидів в напрямку столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, дорогу перекривають дві вантажівки без номерних знаків. Легкові автомобілі рухаються у напрямку Києва через проїзд між вантажівками, однак усі вантажні автомобілі інспектори ДАІ не пропускають.

На місці події встановлено брезентовий намет, у якому перебувають співробітники ДАІ. Вони, зокрема зупиняють та оглядають усі вантажні автомобілі.