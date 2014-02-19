"Майдан закордонних справ" звинуватив владу у кровопролитті в Україні

Започаткована українськими дипломатами в січні 2014 року громадська організація виступила з заявою щодо подій в Україні 18-19 лютого.

Так, "Майдан закордонних справ" висловив співчуття родинам постраждалих та загиблих та заявив, що повна відповідальність за ситуацію покладена на президента України, український уряд та правлячу парламентську коаліцію в складі Партії регіонів та КПУ.

В організації назвали заяву міністра закордонних справ Леоніда Кожари щодо причин спалаху насильства в Києві та в інших регіонах України 18 лютого 2014 року такою, що спрямована на дезінформацію світового співтовариства щодо суті процесів, які відбуваються в Україні та обставин подій останньої доби в Києві, з метою виправдання дій правлячої партії та української влади, які впродовж тривалого часу відповідають на суспільні вимоги змін кривавими репресіями та тиском на громадських активістів.

Крім того, в "Майдані закордонних справ" не виключають, що "цей сценарій нав'язувався українській владі з боку однієї суміжної держави".

"Високопоставлені представники зазначеної держави неодноразово через засоби масової інформації закликали до силового сценарію вирішення кризи в Україні. Також важко не помітити, що ескалація насильства відбулась в період активізації переговорів щодо можливості отримання Україною чергового траншу допомоги з боку цієї держави", - йдеться в заяві.

Активізація протестів 18 лютого напряму пов'язана з відмовою Партії регіонів України та української влади виконувати задекларовану згоду щодо пошуку шляхів вирішення триваючої політичної кризи та відмовою розглядати будь-які варіанти конституційної реформи чи змін, що дозволило б зняти гостроту протистояння, впевнені в організації.

"Безпосередньою причиною силового протистояння стала надмірна та невмотивована присутність в центральній частині Києва великої кількості представників силових відомств, які використовувалися для фізичного недопущення громадян до традиційних місць проведення акцій політичного протесту під час засідань Верховної Ради", - резюмується в заяві.

На думку дипломатів, події 18-19 лютого необхідно розслідувати незалежним міжнародним органом під егідою ООН.

Також організація закликала держави-партнери України та усі держави, які декларують відданість принципам верховенства права та прав людини, негайно застосувати усі наявні законні можливості для обмеження пересування своїми територіями та арешту на території своїх юрисдикцій усіх можливих активів представників владних структур причетних до ескалації насилля.

Детальніше з текстом Заяви можна ознайомитися за посиланням.