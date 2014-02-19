Кремль тепер не знає, коли надасть Україні другий транш кредиту

У Кремлі відбуваються в Україні "трактується як спроба державного перевороту", заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Він пояснив, що в Україні відбувається захоплення будівель, а також захоплення зброї. Відповідальність за те, що відбувається, цілком і повністю лежить на екстремістах, заявив Пєсков.

"У Москві рішуче засуджують насильство з боку екстремістських елементів, які скористалися виконанням умов по амністії і відразу перейшли до насильницьких дій", - сказав Пєсков.

Президенти Росії і України Володимир Путін та Віктор Янукович дійсно провели телефонну розмову "напередодні вночі, пізно-пізно ввечері", підтвердив прес-секретар глави російської держави.

Однак він назвав неправдою повідомлення деяких ЗМІ про зміст розмови. "Вся інформація, яка публікується про зміст розмови, є нічим іншим ніж брехнею і не відповідає дійсності".

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"Президент Росії не давав і не дає порад українському колезі, як і що робити. І не має на увазі давати поради надалі", - сказав Пєсков.

"Позиція керівництва Росії, президента РФ щодо подій в Україні - дочекатися якнайшвидшого врегулювання ситуації, але яким чином і за рахунок чого буде досягнуто врегулювання є виключно прерогативою легітимної влади", - сказав він.

Москва підтримує діалог з усіма цивілізованими, політичними силами України, підкреслив Пєсков.

У Кремлі не дають поки що відповідь про можливість надати Україні другий транш кредиту в даний момент.

"Очевидно, у ситуації, коли екстремісти влаштовують те, що відбувається на Україні, врегулювання саме цієї ситуації є пріоритетом", - заявив Пєсков.

Відповідаючи на питання журналістів про надання другого траншу кредиту, він сказав: "поки нічого не можу з цього приводу сказати".