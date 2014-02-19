В Сумах протестувальники штурмують міськвідділ міліції

Як передає кореспондент УНІАН, кілька тисяч людей зламали металеву огорожу, що оточує територію міськвідділу, та зайшли на подвір`я.

При цьому вони змусили працівників міліції стерти з відеокамер оперативну зйомку цієї події. В той же час, через гучномовці до протестувальників транслюється звернення міліції з проханням дотримуватись громадського порядку та не піддаватися на провокації. Люди скандують “Київ, ми з тобою!”, “Україна понад усе”, “Разом і до кінця”.

Наразі було оголошено, що українська олімпійська збірна з біатлону на знак солідарності з українським народом та на знак протесту проти кривавих подій у Києві знялась з наступної естафети на Олімпіаді в Сочі. При цьому люди почали скандувати “Молодці!”.

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Також через гучномовець активісти повідомили протестувальників про те, що міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко подав у відставку. Люди почали скандувати після цього “Трибунал!”. Наразі протестувальники вимагають виходу до громади начальника міськвідділу міліції Володимира Рапути, який через 4 дні після силового витіснення мирних мітингувальників у Будинку рад у ніч на 27 січня отримав звання полковника.

Як повідомляв УНІАН, інформація про відставку міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка не відповідає дійсності, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України. Раніше сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що Захарченко нібито подав у відставку.