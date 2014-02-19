Нардепи завадили вивезенню з лікарні до СІЗО трьох активістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», за словами Пацкана, сьогодні до лікарні в Києві на Харківському шосе, 121 приїхав автозак з трьома затриманими, які мали поранення середнього ступеня тяжкості. Їх привезли на обстеження. ”Водночас, нам вдалося переконати лікарів та керівництво райвідділу міліції залишити чоловіків в лікарні для надання їм необхідної медичної допомоги”, - сказав Пацкан. Крім того, додав він, під лікарнею зібралося дуже багато людей, які також вимагали залишити чоловіків на лікуванні.

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У лікарні перебувають Віталій Якубовський, Сергій Барановський та Григорій Цехмістренко, до якого за сприянням депутатів впустили матір.