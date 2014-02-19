Ще один нардеп вийшов з фракції ПР

Про це повідомляє прес-служба народного депутата.

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«Під час виборів я виборцям чітко обіцяв європейський курс розвитку країни! В грудні цей курс радикально повернули в іншу сторону!», - зазначив Бондар. Він також додав, що «сьогодні країна на грані громадянської війни. Не розділяю і не хочу бути причетним до організаторів кривавих подій в Україні. На рідній Хмельниччині автоматами почали розстрілювати мирних людей на мітингу під будівлею СБУ. Пояснення не приймаються! Це не моя політика!». Народний депутат також закликав «зупинити кровопролиття і перенести дискусії у стіни Верховної Ради». «Вихід єдиний - зміна Конституції і курс у Європейський Союз!», - переконаний Бондар.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат України по 206 в.о. Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що написав заяву про свій вихід з фракції Партії регіонів. Раніше перший заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко склав з себе повноваження і вийшов з Партії регіонів.