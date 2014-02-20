Суди ув'язнили на 2 місяці десятьох активістів Майдану

Про це заявив нардеп від Батьківщини Павло Петренко, повідомляє прес-служба Батьківщини.

"За грати посадили Олександра Нагребельного, Олега Пустовіта, Андрія Бабина, Івана Кріля, Івана Николаєва, Василя Білоуса, Григорія Шевчука, Сергія Макара та Володимира Братаха", - повідомив Петренко.

За його словами, справами затриманих активістів фактично цілодобово займаються адвокати-волонтери Центру правового захисту Штабу національного спротиву.

Разом з тим нардеп Андрій Пишний заявив про те, що також на 2 місяці заарештовано Євгена Шульгу.

"Без жодних доказів, свідків, лише на підставі протоколу огляду місяця подіі. Інвалід з дитинства. Таке враження, що навіть слідчому не зручно було. Але ж вони на роботі, роботяги хренові", - зазначив Пишний, не уточнивши, який саме суд ухвалив таке рішення.

За його словами, з 11 затриманих "поки що вдалося витягнути лише одного, решту закривають".

За даними "Батьківщини", 20 лютого з 10:00 розпочнуться слухання справ по обранню запобіжного заходу в Оболонському районному суді Києва.

"Зокрема, розглядатимуться справи Сергія Швеця, Олександра Катернюка, Вадима Бондаренка, Олександра Ярощука, Сергія Тимофієнка, Сергія Ковальчука, Олександра Прадеуса, Івана Клочана, Петра Чікурка, Миколи Чапліна, Віктора Кононенка, Олексія Герзанича", - повідомляє прес-служба Батьківщини.