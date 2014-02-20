У Києві В Солом'янському районі невідомі б'ють автомобілі

Як повідомляє видання "Вісті" невідомі, схожі на тих, які вчора здійснили декілька нападів на перехресті Володимирської та Великої Житомирської.

Нагадаємо, вчора там невідомі побили журналіста, який згодом помер.

Невідомі в спортивних костюмах, масках, озброєні бітами.

При цьому, за словами кореспондента, київських таксистів просять не їхати в цей район.

Раніше народний депутат від "Батьківщини" Олег Медуниця повідомив, що сьогодні ввечері в районі вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської буде "працювати" група "бійців", одягнених як бійці самооборони Майдану і озброєна автоматами Калашникова та пістолетами.

Нагадаємо, 18 лютого на вулиці Великій Житомирській група таких бійців розстріляла двох осіб. Один загинув. Очевидець також заявив, що стріляли були одягнені як самооборона Майдану.