«УДАР»: тітушки почали погроми і мародерство у селах поблизу Бориспільської траси
14:58, 20 лютого 2014Політика
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Зокрема, як повідомляють активісти, у Кривному тітушки розгромили дитсадок і церкву.
Тітушки і злочинці, яких випустили з тюрми у Мартусівці Київської області, почали погроми і мародерство в селах поблизу Бориспільської траси.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».
«У Кривному вони розгромили дитсадок і церкву, зараз добралися до села Щасливого», - повідомляє прес-служба з посиланням на своїх активістів.
Відтак, в «УДАРі» закликають людей самоорганізовуватися і вставати на захист своїх сіл, життя і здоров`я та майна співгромадян.
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