«УДАР»: тітушки почали погроми і мародерство у селах поблизу Бориспільської траси

Тітушки і злочинці, яких випустили з тюрми у Мартусівці Київської області, почали погроми і мародерство в селах поблизу Бориспільської траси.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

«У Кривному вони розгромили дитсадок і церкву, зараз добралися до села Щасливого», - повідомляє прес-служба з посиланням на своїх активістів.

Відтак, в «УДАРі» закликають людей самоорганізовуватися і вставати на захист своїх сіл, життя і здоров`я та майна співгромадян.