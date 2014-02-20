Сьогодні в Києві вбито понад 60 протестувальників - ”Свобода”

Про це заявив керівник Медичної служби Штабу національного спротиву, народний депутат від ВО ”Свобода” Святослав Ханенко, повідомляє прес-служба партії.

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”За попередніми даними, охоронці режиму Януковича лише за сьогодні, 20 лютого 2014 року, станом на 15.20 убили понад 60 осіб... Застосовують звичайні бойові та бронебійні патрони, стріляють на враження у голову, шию, грудну клітину, живіт. Основні місця концентрації вбитих та поранених – на вулиці Інститутській, біля палацу Свободи (колишнього Жовтневого), готелю ”Україна”, на Михайлівській вулиці біля готелю ”Козацький”. Також тяжко поранено в шию медика-волонтерку”, - зазначив депутат.

За його словами, Медслужбі штабу вдалося мобілізувати міську службу екстреної медичної допомоги.

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”Карети швидкої мали великі проблеми з під`їздом до місць перебування поранених... Крім того, вчора я вимагав від керівництва Міністерства охорони здоров`я та керівництва КМДА розгорнути польовий госпіталь для негайної допомоги пораненим на місці. Однак цю вимогу було проігноровано, що демонструє абсолютну неготовність до професійного реагування на надзвичайні обставини, небезпечні для життя людей”, - додав ”свободівець”.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися збройні сутички між протестувальниками та силовиками. За попередніми даними, загинуло близько 30 людей, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.

Сьогодні вранці в Києві протистояння між правоохоронцями і мітингувальниками загострилося.

Раніше прес-служба ВО «Свобода» повідомляла, з боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери і автоматники і було вбито 12 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров`я, в результаті загострення зіткнень у центрі міста сьогодні, загинули 7 чоловік, з них 2 – співробітники МВС.

Адміністрація Президента і лідери опозиції звинуватили один одного у порушенні домовленості про перемир`я.