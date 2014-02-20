Сьогодні в Києві вбито понад 60 протестувальників - ”Свобода”
За попередніми даними сьогодні, 20 лютого, за даними станом на 15.20 вбито понад 60 протестувальників.
Про це заявив керівник Медичної служби Штабу національного спротиву, народний депутат від ВО ”Свобода” Святослав Ханенко, повідомляє прес-служба партії.
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”За попередніми даними, охоронці режиму Януковича лише за сьогодні, 20 лютого 2014 року, станом на 15.20 убили понад 60 осіб... Застосовують звичайні бойові та бронебійні патрони, стріляють на враження у голову, шию, грудну клітину, живіт. Основні місця концентрації вбитих та поранених – на вулиці Інститутській, біля палацу Свободи (колишнього Жовтневого), готелю ”Україна”, на Михайлівській вулиці біля готелю ”Козацький”. Також тяжко поранено в шию медика-волонтерку”, - зазначив депутат.
За його словами, Медслужбі штабу вдалося мобілізувати міську службу екстреної медичної допомоги.
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”Карети швидкої мали великі проблеми з під`їздом до місць перебування поранених... Крім того, вчора я вимагав від керівництва Міністерства охорони здоров`я та керівництва КМДА розгорнути польовий госпіталь для негайної допомоги пораненим на місці. Однак цю вимогу було проігноровано, що демонструє абсолютну неготовність до професійного реагування на надзвичайні обставини, небезпечні для життя людей”, - додав ”свободівець”.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися збройні сутички між протестувальниками та силовиками. За попередніми даними, загинуло близько 30 людей, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.
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Раніше прес-служба ВО «Свобода» повідомляла, з боку Інститутської по людях відкрили вогонь снайпери і автоматники і було вбито 12 осіб.
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