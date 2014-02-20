Янукович може погодитись на дострокові вибори та нову конституцію

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на власне джерело.

"Вимальовується шанс на компроміс в справі скорочення повноважень президента та парламенту, вироблення нової конституції упродовж кількох місяців та створення нового уряду за кілька днів", - сказало джерело.

Раніше співрозмовник РАР сказав, що Янукович переривав свою розмову з міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції для того, аби поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.