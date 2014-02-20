Янукович може погодитись на дострокові вибори та нову конституцію
16:25, 20 лютого 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович може погодитись на проведення дострокових президентських та парламентських виборів та ухвалення нової редакції Конституції.
Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на власне джерело.
"Вимальовується шанс на компроміс в справі скорочення повноважень президента та парламенту, вироблення нової конституції упродовж кількох місяців та створення нового уряду за кілька днів", - сказало джерело.
Раніше співрозмовник РАР сказав, що Янукович переривав свою розмову з міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції для того, аби поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
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