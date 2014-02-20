Кримський полковник ВВ: Не пущу своїх людей під кулі

Про це він заявив в коментарі журналістам, передає служба новин ICTV «Факти».

«Я, як командир, військовослужбовців строкової служби на штурм під кулі не пущу», - заявив полковник.

На питання журналістів, як він поведе себе, якщо йому накажуть стріляти в людей, командир відповів, що у його особового складу немає зброї.

«Нас, командирів внутрішніх військ, вчили зберігати життя своїм військовослужбовцям. Якщо вони (протестувальники - Ред.) не дотримуються вимог мирного протесту, то не потрібно йти на штурм і підкладати туди своїх дітей (військовослужбовців - Ред.)», - зазначив він.

Полковник також додав, що за таких обставин він повернеться назад в свою військову частину і буде продовжувати службу згідно з чинним законодавством: «Звільнять мене, значить буду звільненим. Якщо мені скажуть десь охороняти якусь будівлю, значить я будуть охороняти її. На барикади я не піду, тому що вогнепальна зброя є і з одного боку і з іншого».

Наприкінці своєї заяви він додав таке: «Якщо мене ще не звільнили і у мене є можливість керувати своїм особовим складом, вони на штурм барикад не підуть».