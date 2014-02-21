У Раду зайшли десятки озброєних бійців внутрішніх військ - депутати
Народні депутати стверджують, що до кулуарів Верховної Ради зайшли десятки озброєних бійців внутрішніх військ.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, позафракційний народний депутат Володимир Литвин під час свого виступу у ВР сказав, що депутати стривожені інформацією про те, що до кулуарів парламенту “зайшли автоматники”.
“Я прошу, Володимир Васильович, дайте команду негайно вигнати їх із кулуарів Верховної Ради і давайте працювати”, - сказав Литвин, звертаючись до голови ВР Володимира Рибака.
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У свою чергу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк зазначив, що щойно в парламенті були “десятки озброєних автоматичною зброєю працівників внутрішніх військ України”.
Яценюк запитав, хто запустив цих людей, і хто несе за це відповідальність.
“Ми їх тільки що вивели всіх”, - сказав він про бійців внутрішніх військ.
Яценюк закликав поновити порядок у парламенті.