Донька Тимошенко закликає ЄС негайно імплементувати санкції щодо Януковича

”Часу для зволікань не залишилося. Я закликаю ЄС негайно розпочати процес імплементації санкцій. Головне зараз припинити кровопролиття. Винні мають бути покарані”, - сказала Євгенія Тимошенко сьогодні на зустрічі в Італії з віце-президентом Європарламенту Джанні Піттеллою та спікером парламенту Італії Лаурою Болдріні.

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Як повідомляється, Пітелла та Болдріні заявили, що вони шоковані подіями в Україні та закликали режим Януковича якнайшвидше виконати досягнуті домовленості. ”Ми глибоко схвильовані подіями в Україні. Те, що відбулося, є неприпустимим”, - наголосила Болдріні.

За її словами, європарламентарії будуть уважно слідкувати за виконанням досягнутих домовленостей.

Болдріні також висловила підтримку і солідарність з Юлією Тимошенко. ”Ми в ЄС наполягаємо на негайному звільненні і повній політичній реабілітації Юлії Тимошенко”, - заявила спікер парламенту Італії.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, заявила, що Європейський Союз розпочав роботу над запровадженням адресних санкцій проти українських високопосадовців, які відповідальні за насильство в Україні, як постановила учора Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ.