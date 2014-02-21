У МВС спростовують інформацію про евакуацію міністерства
18:03, 21 лютого 2014Політика
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У Міністерстві внутрішніх справ спростовують інформацію деяких ЗМІ про евакуацію відомства.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.
«Ніхто нічого нікуди не вивозить. Працюємо як завжди», - заявили в УСО.
За повідомленнями ЗМІ, з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ, МВС оголошена евакуація.
За словами джерела з МВС вивозять архіви, документи, зброя, оргтехніку та інше майно.
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