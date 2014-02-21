У МВС спростовують інформацію про евакуацію міністерства

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.

«Ніхто нічого нікуди не вивозить. Працюємо як завжди», - заявили в УСО.

За повідомленнями ЗМІ, з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ, МВС оголошена евакуація.

За словами джерела з МВС вивозять архіви, документи, зброя, оргтехніку та інше майно.