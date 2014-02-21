Польща допоможе Україні з планом реформ - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це заявив Президент Польщі Броніслав Коморовський сьогодні на прес-конференції.

”Я переконаний, що це Польща - та звернуся у цій справі до польського уряду - може і повинна підготувати відповідний пакет пропозицій задля початку системної реформи в Україні”, - сказав Президент.

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За його словами, зокрема, треба підготувати групи експертів, допомогою яких зможе скористатися новий уряд України.

”Котрий буде урядом не лише національної єдності - як ми би хотіли - але теж урядом єдиного шансу задля того, аби наздогнати втрачений Україною час”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, представники Польщі, котра вступила в Європейський Союз в 2004 році, неодноразово заявляли, що готові поділитися своїм досвідом реформ.

Польща, котра підписала угоду про асоціацію з ЄС наприкінці 1991 року, заявляла, що Україна у випадку підписання такого документу зможе розвиватися за її взірцем.

Відмова українського уряду підписати такий же документ у листопаді 2013 року спричинив найбільші масові протести в країні за останні майже 10 років та привів до першого в сучасній історії країни масового кровопролиття, жертвами якого стали щонайменше 77 людей.