Тимошенко звільнять найближчим часом - Власенко

"При цьому зверніть увагу: стаття не скасована, а змінена. Ті діяння, за які була незаконно засуджена Юлія Володимирівна, перестали бути кримінально караним злочином, і, відповідно, найближчим часом, після підписання цього закону, її зобов'язані випустити", - підкреслив захисник, передає прес-служба "Батьківщини".

"На сьогоднішній день у президента немає законних підстав не підписувати цей закон", - наголосив Сергій Власенко.