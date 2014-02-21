Тимошенко звільнять найближчим часом - Власенко
19:33, 21 лютого 2014Політика
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Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко переконаний, що Президент Віктор Янукович підпише ухвалений сьогодні парламентом закон, який дозволить негайно звільнити Тимошенко.
Тимошенко звільнять найближчим часом - Власенко / REUTERS
"При цьому зверніть увагу: стаття не скасована, а змінена. Ті діяння, за які була незаконно засуджена Юлія Володимирівна, перестали бути кримінально караним злочином, і, відповідно, найближчим часом, після підписання цього закону, її зобов'язані випустити", - підкреслив захисник, передає прес-служба "Батьківщини".
"На сьогоднішній день у президента немає законних підстав не підписувати цей закон", - наголосив Сергій Власенко.
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