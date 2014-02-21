Яценюк: Угода з Януковичем не є найкращим варіантом, а дата виборів може переглядатися

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо того, що Майдан вимагав відставки Януковича, натомість було погоджено про вибори Президента аж у грудні.

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“Ми підписували сьогодні акт капітуляції”, - сказав він і додав, що “терміни виборів скорочені вдвічі, ніж Віктор Янукович повинен був бути в офісі Президента”.

Водночас Яценюк відзначив, що “якщо будуть інші можливості призначення дати виборів, ми обов`язково ними скористаємося”.

Крім того, депутат додав, що “не захоплюється” підписаною угодою, але ця угода була підписана із європейськими партнерами і у присутності влади.

“Цій угоді аплодує весь світ”, - додав Яценюк.

“Звичайно, що ми хотіли кращих умов, але ми добились того, щоб не дивлячись на те, що ця угода є маленьким, але кроком до миру і стабілізації. Якщо б не було сьогодні цієї угоди, не було б жодного такого результативного голосування”, - сказав Яценюк.

Крім того, він ще раз підкреслив, що Майдан продовжуватиме стояти.