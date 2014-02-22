Верховна Рада, Адміністрація президента, Кабмін і МВС перейшли під контроль Майдану
Самооборона Майдану вже повністю контролює урядовий квартал. Майданівці увійшли до Верховної Ради та Адміністрації президента.
Про це зі сцени заявив комендант Майдану Андрій Парубій, пишет Тиждень.ua.
«Сьома сотня знаходиться всередині Верховної Ради. Також там знаходиться підрозділ «Правого сектора». Охороняється Кабмін. Дев’ятнадцята і третя сотні охороняють Адміністрацію президента. П’ятнадцята сотня охороняє Міністерство внутрішніх справ», - розповів Парубій.
Він також зазначив, що силовики можуть приєднуватися до патрулювання.
«Ми сказали міліціонерам, що вони всі можуть переходити на бік Майдану, і ми готові до того, що вони з нами можуть здійснювати патрулювання. Але вони повинні використовували блакитно-жовтні стрічки», - наголосив Парубій.
«Ми маємо достатньо блакитно-жовтих стрічок, і ми знаємо, що там є багато порядних людей. Зголошуйтеся, і ми дамо вам стрічки, і будемо спільно працювати для забезпечення порядку в Києві», - сказав комендант Майдану.
Він також запевнив, що відтепер Майдан бере під свій контроль увесь Київ.
«Нам важливо показати, що коли Київ є під контролем Майдану, то в Києві буде порядок такий, якого не було ніколи», - підсумував Парубій.
За його словами, Військовий штаб, який знаходиться у будівлі по вулиці Хрещатик, 24, відтепер бере місто під свій контроль і « оголошує, що ми не допускаємо будь-яких дій без узгодження зі штабом».
Нагадаємо, що 21 лютого ввечері виступ лідера фракції УДАР Віталія Кличка перервав один із сотників Майдану. Він вийшов на сцену і заявив, що якщо президент Віктор Янукович не піде у відставку до 10 години ранку 22 лютого, люди підуть у збройний наступ. Присутні на Майдані жваво підтримали цю заяву.
Нагадаємо також, що лідери трьох опозиційних фракцій 21 лютого підписали угоду з урегулювання кризи з президентом Віктором Януковичем. За словами опозиціонерів, це було зроблено для того, аби уникнути розколу України та нового кровопролиття.
Після цього Верховна Рада швидко ухвалила низку рішень, які просувала опозиція: повернення до Конституції 2004 року (з подальшим її реформуванням), усунення з посади голови МВС Віталія Захарченка, звільнення від покарання активістів та допомога від держави постраждалим і сім’ям загиблих учасників акцій протесту.
Крім того, ухвалено закон, за яким можна звільнити з в’язниці екс-прем’єра та лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.
При цьому вимога протестувальників про негайну відставку Януковича з посади президента не задоволена. Янукович лише заявив про згоду провести дострокові вибори у грудні.