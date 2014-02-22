Депутат: є ймовірність, що Янукович у Харкові зустрінеться з Тимошенко

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат від "Батьківщини" Володимир Полочанінов.

За його словами, незважаючи на те, що на з'їзді можуть бути озвучені сепаратистські настрої, навряд чи вони отримають підтримку як глави держави, так і маститих регіоналів.

"Тим більше, керівник СБУ (до речі, людина не від опозиції), давно заявив, що такі речі (сепаратизм - УНІАН) будуть відразу припинятися", - сказав депутат.

У той же час, він нагадав, що нещодавно екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що готова стати суб'єктом переговорів між владою і опозицією і дати особисті гарантії безпеки президента і його сім'ї в разі його відходу з влади.

"Я, можливо, висловлю нестандартну пропозицію. Може бути, навіть провокативну. НедавноТимошенко пообіцяла президенту гарантії безпеки, в разі його відходу з влади. Враховуючи прийняті 21 лютого Верховною Радою закони, можливо, він поїхав їх отримати?", - сказав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в суботу, 22 лютого, відбудеться з'їзд депутатів всіх рівнів південно-східних областей України та АР Крим.