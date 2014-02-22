Домовленості з Януковичем не включають гарантій його безпеки - Сікорський

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання УНІАН на прес-конференції у Варшаві.

”Ні”, - сказав міністр, відповідаючи на запитання, чи такі гарантії обговорювалися та чи десь вони записані.

Глава польського міністерства також зауважив, що Президент України не пояснював, чому 20 лютого дійшло до масового застосування вогнепальної зброї, яка забрала життя щонайменше 77 людей.

”Ми вели з Президентом Януковичем переговори, а не приймали у нього сповідь. Пан Янукович мені не сповідувався, але в цій дуже централізованій системі президентської влади усі ми здогадуємося про те, яким є ланцюг командування”, - сказав Сікорський.

Водночас він вважає поганою ідеєю добиватися повної капітуляції Президента Януковича.

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”Не є добрим способом для порозуміння домагатись повної капітуляції когось, хто має танки, водомети, снайперські гвинтівки, автомати, та показує, що готовий це використати”, - сказав польський міністр.

Він назвав важливим пояснити це українцям, котрі протестують на Майдані, зауваживши, що це ”тест політичного лідерства” опозиціонерів.

Сікорський також наголосив, що зараз все залежить від зрілості та відповідальності українських політиків.

”Зовнішній світ не може врятувати Україну проти її волі. Це українці повинні врешті вирішити проводити реформи, що розблокують фінансову допомогу для цієї країни та можуть стабілізувати економіку”, - наголосив він.