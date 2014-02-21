МОЗ: З початку зіткнень в Києві загинули 77 людей, постраждали - 589

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

«Станом на 18.00 год. 21 лютого 2014 року з 10 години 20 хвилин 18 лютого з місця загострення сутичок в центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 589 постраждалих, 379 з них госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.

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За оперативною інформацією, з 06.00 год. до 18.00 год. 21 лютого 2014 року за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 12 осіб, 10 з них госпіталізовано.

З початку сутичок загинули 77 осіб.