Янукович заявляє про незаконність рішень ВР і не буде нічого підписувати

Президент України Віктор Янукович заявляє, що рішення, які сьогодні приймає Верховна Рада, є протизаконними, і він не буде їх підписувати.

Про це Янукович заявив у відеокоментарі журналістам, викладеному в мережі Інтернет.

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"Все, що відбувається в парламенті, на виході з парламенту - депутатів б'ють, закидають камінням, залякують. Рішення, які вони зараз приймають, вони всі протизаконні. І вони повинні про це чути, чути від мене. Я нічого підписувати не буду.

З бандитами, які сьогодні тероризують всю країну, український народ, ганьблять Україну", - підкреслив Янукович.