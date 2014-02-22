Янукович заявляє про незаконність рішень ВР і не буде нічого підписувати
16:53, 22 лютого 2014Політика
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Янукович вважає, що всі рішення, які зараз приймують депутати, протизаконні.
Янукович заявив, що не буде підписувати постанови ВР
Президент України Віктор Янукович заявляє, що рішення, які сьогодні приймає Верховна Рада, є протизаконними, і він не буде їх підписувати.
Про це Янукович заявив у відеокоментарі журналістам, викладеному в мережі Інтернет.
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"Все, що відбувається в парламенті, на виході з парламенту - депутатів б'ють, закидають камінням, залякують. Рішення, які вони зараз приймають, вони всі протизаконні. І вони повинні про це чути, чути від мене. Я нічого підписувати не буду.
З бандитами, які сьогодні тероризують всю країну, український народ, ганьблять Україну", - підкреслив Янукович.
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