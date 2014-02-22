На рішення Януковича про відставку можуть вплинути олігархи - політолог

Політолог Володимир Фесенко вважає ключовою позицію олігархів в питанні добровільної відставки Віктора Януковича з поста Президента України.

«Янукович зараз в Харкові і думає про своїх подальших діях», - заявив Фесенко Gordonua.com.

На думку політолога, Президент зараз знаходиться саме в Харкові і визначається зі своєю подальшою долею. На можливість добровільної відставки можуть вплинути ті, хто свого часу привів Януковича до влади.

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"Якщо Ахметов, Фірташ та інші люди зможуть переконати Віктора Федоровича в тому, що найкращий варіант в нинішній ситуації для країни і для його особистої долі - добровільний відхід, тоді він зрозуміє, що немає сенсу продовжувати протистояння, і зробить це", - припустив Фесенко.

"Але поки, судячи з усього, у нього немає чіткого рішення. Тому можливі варіанти", - додав він.

Найбільш найгіршим з усіх Фесенко вважає той варіант, коли Янукович спробує очолити руху опору. Це, на його думку, призведе до конфлікту на регіональному рівні і збільшить ризик розколу країни.