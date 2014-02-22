Кличко закликає активістів не чинити самосуд над Шуфричем

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи зі сцени Майдану.

Він сказав, що йому відомо про те, що люди захопили одного з народних депутатів від Партії регіонів. При цьому Кличко наголосив, що Шуфрич два дні голосував разом з іншими народними депутатами за прийняття важливих рішень.

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"Сьогодні ми працюємо з іншими депутатами. Ми сьогодні проголосували за скасування диктаторських повноважень, і набрали більше, ніж конституційна більшість голосів", - зазначив Кличко.

Кличко закликав не чинити самосуд, перш за все, залишатися людьми і відпустити депутатів.

"Помста - це не найкраще, що може бути. Я знаю, що він вчора голосував, і сьогодні голосував", - підкреслив лідер «Удару».

Протестувальники на Майдані сприйняли його заклики неоднозначно, деякі його освистали.