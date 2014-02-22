Кличко закликає активістів не чинити самосуд над Шуфричем
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко закликає активістів не чинити самосуд над захопленим народним депутатом від Партії регіонів Нестором Шуфричем, як і над іншими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи зі сцени Майдану.
Він сказав, що йому відомо про те, що люди захопили одного з народних депутатів від Партії регіонів. При цьому Кличко наголосив, що Шуфрич два дні голосував разом з іншими народними депутатами за прийняття важливих рішень.
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"Сьогодні ми працюємо з іншими депутатами. Ми сьогодні проголосували за скасування диктаторських повноважень, і набрали більше, ніж конституційна більшість голосів", - зазначив Кличко.
Кличко закликав не чинити самосуд, перш за все, залишатися людьми і відпустити депутатів.
"Помста - це не найкраще, що може бути. Я знаю, що він вчора голосував, і сьогодні голосував", - підкреслив лідер «Удару».
Протестувальники на Майдані сприйняли його заклики неоднозначно, деякі його освистали.