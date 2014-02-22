Тимошенко хоче покарати всіх винних

"Найбільше щастя - повернутися в нову Україну без криміналітету. Зараз я мрію тільки про одне: щоб всі, кого народ приведе до влади своїми життями, своєю кров'ю, щоб вони ні в якому разі не пішли робити те ж саме, що робила влада до всіх цих великих подій. Хочу сказати: сьогодні впала диктатура. Але якою ціною вона пала - ціною життя кращих людей, найкращих патріотів. Ми зобов'язані не зіпсувати той шлях, який вони нам проклали своїми життями", - сказала Тимошенко, повідомляє lb.ua.

"Перший раз за довгий час я можу побачити справжнє сонце, небо. Коли я через маленьке віконце в камері бачила, що відбувається на майдані, це було дуже важко витримати. Але, найголовніше, щоб ми були гідні тієї жертви, яку принесли ці хлопці, заплатили своїми лизнями», - сказала вона.

За її словами, «ми не будемо гідні пам'яті цих люей, якщо не покараємо всіх, всіх до єдиного, хто позбавив їх життів, цих студентів, наших мирних, красивих, духовних, моральних людей».

«Якщо не понесуть відповідальності всіх винних - кожен з них персонально і всі вони разом, ми просто не будемо гідні пам'яті загиблих. Це означає, що ми дамо можливість повторюватися всьому цьому знову і знову. Нам потрібно знайти в собі милість, мужність, любов і відповідальність з'єднати країну, відновити мир, спокій і відчуття того, що кожна людина на своїй землі. І я зараз хочу принести присягу тим людям, які стоять на Майдані, зробити все можливе, щоб кожна крапля крові була окуплена щастям в майбутньому», - підкреслила Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, літак, на якому Тимошенко летіла з Харкова, приземлився в аэропор "Київ" (Жуляни) близько 19.30.

Сьогодні Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила постанову про звільнення Тимошенко з-за ґрат на підставі рішення Європейського суду з прав людини та рішення Комітету міністрів Ради Європи.

Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році. Вона перебувала в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.