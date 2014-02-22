Пшонка і Клименко намагалися виїхати з України - Прикордонна служба
21:27, 22 лютого 2014Політика
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У Держприкордонслужбі України повідомили, що екс-генпрокурор Віктор Пшонка і екс-голова Міністерства доходів і зборів Олександр Клименко намагалися поїхати з України.
Пшонка і Клименко намагалися виїхати з України - Прикордонна служба
Пшонка і Клименко намагалися залишити країну в пункті пропуску "Донецьк авіа", але їм було відмовлено. Охорона Пшонки і Клименко счинила спротив прикордонникам, які хотіли їх затримати. Вони залишити територію аеропорту, передає ТСН.
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