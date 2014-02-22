Пшонка і Клименко намагалися виїхати з України - Прикордонна служба

Пшонка і Клименко намагалися залишити країну в пункті пропуску "Донецьк авіа", але їм було відмовлено. Охорона Пшонки і Клименко счинила спротив прикордонникам, які хотіли їх затримати. Вони залишити територію аеропорту, передає ТСН.