Останні рішення Ради набули чинності - Порошенко
22:22, 22 лютого 2014Політика
0
У газеті «Голос України» надруковані рішення Верховної Ради, в тому числі про відновлення Конституції 2004 року.
Останні рішення Ради надруковані в Голосі України і набули чинності
Про це зі сцени Майдану сказав народний депутат Петро Порошенко.
Також за його словами, в газеті надруковані й інші рішення, прийняті Верховною Радою протягом останніх двох днів, серед яких і кадрові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter