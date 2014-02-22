Тимошенко хоче привести Януковича на Майдан

23:17, 22 лютого 2014
Політика
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Віктора Януковича необхідно доставити на Майдан

Тимошенко закликала привести Януковича на Майдан / Скриншот Еспресо ТВ

Про це зі сцени Майдану заявила Юлія Тимошенко, передає Еспресо.TV.

Читайте такожТимошенко закликає поки не йти з Майдану"Ми зобов'язані зробити кілька речей... Ми зобов'язані Януковича і всю цю шваль, яка біля нього зібралася, привезти на Майдан", - заявила Тимошенко.

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