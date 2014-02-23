Ештон закликає кожного українця "діяти відповідально" задля єдності та територіальної цілісності

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Ештон, поширеній Єврокомісією.

Вона закликала до формування нового широкого уряду, створення умов для демократичних виборів президента та привітала звільнення з в`язниці Юлії Тимошенко.

Читайте такожЕштон: ЄС не відмовляється від асоціації з Україною”Я закликаю усі сторони залишатись відданими змістовному діалогу для втілення законних демократичних прагнень українського народу. Європейський Союз очікує від кожного в Україні діяти відповідально задля захисту єдності, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країни. Я закликаю кожного дотримуватись верховенства права та Конституції,” - йдеться у заяві Ештон.

”Ми потребуємо швидкого вирішення політичної кризи. Це має включати конституційну реформу, формування нового широкого уряду та створення умов для демократичних виборів... Ці кроки можуть створити стабільне, заможне та демократичне майбутнє для усіх українських громадян,” - додала Верховний Представник ЄС.

Ештон також привітала звільнення колишнього прем`єра Тимошенко з в`язниці після понад двох з половиною років в ув`язненні як важливий крок для подолання стурбованості вибірковим правосуддям в Україні.