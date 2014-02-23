З Нацбанку намагалися вивезти золоті монети та валюту - УДАР
07:02, 23 лютого 2014Політика
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Народні депутати від УДАРу Валерій Пацкан і Ярослав Дубневич зупинили радника НБУ Владислава Харчука, який намагався вивезти з Нацбанку України кошти і монети різного гатунку.
Харчук намагався вивезти 70 тисяч доларів - Пацкан
Про це повідомляє сайт політсили з посиланням на Валерія Пацкана.
“Щойно ми з колегою Ярославом Дубневичем стали свідками того, як радник голови НБУ намагався вивезти з Нацбанку кошти. Ми це задокументували, склали відповідний акт щодо всіх вилучених коштів (70 тисяч доларів і 100 тисяч гривень), монет різного гатунку і речей, зокрема, номерного комп’ютера”, - розповів Валерій Пацкан.
Він зазначив, що всі вилучені речі депутати передали на зберігання начальнику департаменту безпеки НБУ. А в понеділок голова Нацбанку Соркін має доповісти депутатам щодо походження і призначення цих грошей.
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