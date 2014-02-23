США обіцяють співпрацювати з Росією та ЄС, щоб підтримати "сильну Україну"
Вашингтон закликає Київ якомога скоріше створити уряд національної єдності.
Вашингтон очікує якнайшвидшого формування в Україні технократичного уряду національної єдності. "Ми постійно виступали за деескалацію насильства, зміни конституції, коаліційний уряд та дострокові вибори", - йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Джея Карні, поширеного в суботу, 22 лютого, передає Deutsche Welle.
Читайте такожСША підтримали зміну влади в Україні та звільнення Тимошенко
Американська адміністрація має намір продовжувати роботу зі своїми союзниками, з Росією, європейськими та міжнародними організаціями, "щоб підтримати сильну, процвітаючу, єдину та демократичну Україну", цитує заяву агентство AP.
За словами Карні, США обіцяли українцям допомогу на шляху демократичного розвитку, передає агентство dpa.