США обіцяють співпрацювати з Росією та ЄС, щоб підтримати "сильну Україну"

08:26, 23 лютого 2014
Політика
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Вашингтон закликає Київ якомога скоріше створити уряд національної єдності.

США, Россия и ЕС будут сотрудничать ради демократии в Украине / REUTERS

Вашингтон очікує якнайшвидшого формування в Україні технократичного уряду національної єдності. "Ми постійно виступали за деескалацію насильства, зміни конституції, коаліційний уряд та дострокові вибори", - йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Джея Карні, поширеного в суботу, 22 лютого, передає Deutsche Welle.

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Американська адміністрація має намір продовжувати роботу зі своїми союзниками, з Росією, європейськими та міжнародними організаціями, "щоб підтримати сильну, процвітаючу, єдину та демократичну Україну", цитує заяву агентство AP.

За словами Карні, США обіцяли українцям допомогу на шляху демократичного розвитку, передає агентство dpa.

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