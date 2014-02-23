Богословська: У Раді почалися "аморальні торги" за посади та входження до фракцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це Богословська сказала у своєму виступі в парламенті.

“Кожен із вас знає, які аморальні торги почалися знову в парламенті. Кожен з вас знає, що знову ведуться розмови про гроші за входження в ті чи інші групи, про зібрання депутатських груп і фракцій, про посади”, - сказала вона.

Читайте такожУ Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення політвязнів

Богословська наголосила на важливості не допустити того, щоб парламент став “корупційним центром для політики і бізнесу”, інакше, вважає вона, повстане вся країна.