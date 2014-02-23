Богословська: У Раді почалися "аморальні торги" за посади та входження до фракцій
11:32, 23 лютого 2014Політика
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Позафракційний народний депутат Інна Богословська заявляє, що у Верховній Раді почалися “аморальні торги” між депутатами за посади та входження у фракції.
Богословська каже, що між депутатами почалися "аморальний торги"
Як передає кореспондент УНІАН, про це Богословська сказала у своєму виступі в парламенті.
“Кожен із вас знає, які аморальні торги почалися знову в парламенті. Кожен з вас знає, що знову ведуться розмови про гроші за входження в ті чи інші групи, про зібрання депутатських груп і фракцій, про посади”, - сказала вона.
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Богословська наголосила на важливості не допустити того, щоб парламент став “корупційним центром для політики і бізнесу”, інакше, вважає вона, повстане вся країна.
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