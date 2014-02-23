Влада Нової Каховки сама демонтувала пам`ятник Леніну
Сьогодні в Новій Каховці (Херсонська область) місцевою владою було демонтовано пам`ятник Леніну.
Як передає кореспондент УНІАН, мер Нової Каховки Володимир Коваленко вирішив не йти на конфлікт з місцевими євромайданівцями і дав команду демонтувати статую Леніна перед будівлею міськради.
Відзначимо, що напередодні протестувальники висунули ультиматум владі Нової Каховки, що до 12:00 неділі пам`ятник Леніну має бути знесено. Інакше активісти обіцяли знести його самі.
В результаті, сьогодні з ранку комунальні служби Нової Каховки демонтували і відвезли пам`ятник Леніну, який стояв біля будівлі міськради.
Куди саме відвезли пам`ятник поки що невідомо.
Нагадаємо, що вчора, 22 лютого було знесено пам`ятник Леніну в Херсоні.
За інформацією місцевих активістів, сьогодні очікується знесення пам`ятника Леніну в Каховці та Цюрупінську.