Влада Нової Каховки сама демонтувала пам`ятник Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, мер Нової Каховки Володимир Коваленко вирішив не йти на конфлікт з місцевими євромайданівцями і дав команду демонтувати статую Леніна перед будівлею міськради.

Відзначимо, що напередодні протестувальники висунули ультиматум владі Нової Каховки, що до 12:00 неділі пам`ятник Леніну має бути знесено. Інакше активісти обіцяли знести його самі.

В результаті, сьогодні з ранку комунальні служби Нової Каховки демонтували і відвезли пам`ятник Леніну, який стояв біля будівлі міськради.

Куди саме відвезли пам`ятник поки що невідомо.

Нагадаємо, що вчора, 22 лютого було знесено пам`ятник Леніну в Херсоні.

За інформацією місцевих активістів, сьогодні очікується знесення пам`ятника Леніну в Каховці та Цюрупінську.