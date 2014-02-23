Кернес прибув у харківський аеропорт

Як передає кореспондент УНІАН, після прильоту в Міжнародний аеропорт “Харків” Кернес провів прес-конференцію.

За словами мера, у вихідні дні він відвідав Женеву, крім того, побував у Росії.

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Кернес запевнив, що нікуди не виїжджав з України на постійне проживання.

”Я прилетів з Женеви. У Чеченській Республіці я не був. У Росії я був. У Женеві я переночував. Нікуди я не їхав, я маю на увазі - на постійне місце проживання. У вихідні дні у мене була ділова зустріч, яка стосується мене особисто”, - сказав Кернес.

За словами мера, в Росії він зустрічався “зі своїми друзями”, у Женеві провів ділову зустріч.

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Кернес зазначив, що зараз поїде на площу Свободи, де проходить мітинг захисників пам`ятника Леніну.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 лютого, Держприкордонслужба повідомила про виїзд до Росії Кернеса і голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.