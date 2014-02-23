Добкін повертається до Харкова

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сам Добкін, якому під час прес-конференції в аеропорту подзвонив харківський міський голова Геннадій Кернес, включивши гучний зв'язок.

"Я зараз в дорозі. Рівно через годину я буду біля пам'ятника Леніну", - сказав Добкін по телефону.

У свою чергу Кернес додав, що також попрямує до пам'ятника Леніну на площі Свободи.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 лютого, Держприкордонслужба підтвердила інформацію про виїзд у Росію Добкіна і Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Як повідомив сьогодні заступник голови - керівник апарату Харківської облдержадміністрації Василь Хома, де в даний час знаходиться Добкін, інформації немає, однак, за його даними, в понеділок, 24 лютого, він повинен вийти на роботу.

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При цьому він також підтвердив інформацію про те, що кілька заступників Добкіна і його прес-секретар написали заяви про звільнення.

На офіційному сайті ОДА є повідомлення, що Добкін не писав і не писатиме заяву про звільнення.

Кернес сьогодні повернувся до Харкова і дав прес-конференцію для журналістів в аеропорту.