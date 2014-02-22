Прикордонники підтвердили втечу Добкіна і Кернеса з України

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у Державній прикордонній службі України.

«Так, вони покинули територію України, так, через «Гоптівку». Я більше інформації не маю, єдине, що можу сказати, що вони дійсно залишили територію України і виїхали в Росію», - сказав співрозмовник агентства.

У той же час в прес - службі Харківської міської ради зазначили , що не володіють інформацією про виїзд Кернеса в Росію.

«Я з ним розмовляв години дві тому, питав про від'їзд, він мені нічого не говорив», - сказав директор Департаменту Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Директор Департаменту у справах преси та інформації Вікторія Маренич, що дві години тому не підтверджувала інформацію про виїзд з України Добкіна, зараз не відповідає на телефонні дзвінки.