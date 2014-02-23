На Сумщині знесли ще один пам`ятник Леніну

17:11, 23 лютого 2014
Політика
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У місті Кролівець Сумської області невідомі звалили з постаменту пам`ятник Леніну, що стояв на площі Миру. 

pik.ua

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося в ніч на 23 лютого. 

На даний час пам`ятник не зруйновано, він знаходиться на території одного з комунальних підприємств.

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Його подальша доля буде вирішена наступного тижня місцевою владою.

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