На Сумщині знесли ще один пам`ятник Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося в ніч на 23 лютого.

На даний час пам`ятник не зруйновано, він знаходиться на території одного з комунальних підприємств.

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Його подальша доля буде вирішена наступного тижня місцевою владою.