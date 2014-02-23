Європа визнала нову владу в Україні та закликала до реформ

"Ситуація в Україні дуже хитка. Оголошення про президентські вибори 25-го травня вітається, і воно важливе. Зміни приходять в Україну. Я віддаю шану мирним протестувальникам і закликаю всіх до спокою", - заявив Мартін Шульц, президент Європарламенту.

У той же час міністр закордонних справ Швеції Карл Більд на своїй сторінці в Твіттері написав, що тепер українцям треба думати про майбутнє, йдеться в сюжеті ТСН.

"Урок революцій: треба миттєво думати про завтра і післязавтра. Інакше все може піти шкереберть. Новий уряд потребує і радикального пакета реформ, і радикальної міжнародної допомоги. Має рухатись уперед, не гаючи часу", - заявив він.

Читайте такожЕштон закликає кожного українця діяти відповідально задля єдності та територіальної цілісності

Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон закликала всі сторони продовжувати змістовний діалог для реалізації законних демократичних прагнень українського народу.

Ештон зауважила, що ЄС сподівається, що українці поводитимуться відповідально з метою захисту єдності, суверенності, незалежності та територіальної цілісності країни. "Я закликаю всіх дотримуватися верховенства права і Конституції", - наголосила представник ЄС.

Вона підкреслила необхідність довготривалого розв'язання політичної кризи. На думку Ештон, воно має включати, зокрема, проведення конституційної реформи, формування нового всеохопного уряду та створення умов для демократичних виборів.

Також Ештон привітала звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ештон вважає його "важливим кроком у напрямі розвіювання побоювань щодо вибіркового правосуддя в Україні".