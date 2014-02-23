Будинок родини Януковича в Донецьку залишили без охорони
19:56, 23 лютого 2014Політика
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До будинку, де живе дружина екс-президента Людмила Янукович і сім'я старшого сина Олександра в Донецьку, можна вільно проїхати, тільки один раз зустрівши охорону.
Про це повідомляє кореспондент BBC Україна в Донецьку.
На трасі перед поворотом до будинку стоїть посилений пост ДАІ і міліціонерів з автоматами.
Провулок, що веде до хати, порожній. Дзвінок домофона працює, але відповіді зсередини - ні. Так само порожньо в будці охоронців біля входу.
Садиба родини екс-президента займає цілих чотири адреси по вулиці Райніса від 65а до 65г. Кілька споруд оточені одним парканом. Поруч розташовані також недешеві будинку, сусідів на вулиці не видно.
У неділю, відповідаючи на питання журналістів, голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький заявив, що не знає, де перебуває Віктор Янукович.
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