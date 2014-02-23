Будинок родини Януковича в Донецьку залишили без охорони

Про це повідомляє кореспондент BBC Україна в Донецьку.

На трасі перед поворотом до будинку стоїть посилений пост ДАІ і міліціонерів з автоматами.

Провулок, що веде до хати, порожній. Дзвінок домофона працює, але відповіді зсередини - ні. Так само порожньо в будці охоронців біля входу.

Садиба родини екс-президента займає цілих чотири адреси по вулиці Райніса від 65а до 65г. Кілька споруд оточені одним парканом. Поруч розташовані також недешеві будинку, сусідів на вулиці не видно.

У неділю, відповідаючи на питання журналістів, голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький заявив, що не знає, де перебуває Віктор Янукович.