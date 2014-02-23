У Житомирі активісти зайняли офіс обласної організації ПР

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків активістів «Правого сектору», Народної самооборони та громадськості прибули до готелю «Україна» , де міститься офіс ПР.

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Там вони зірвали партійну символіку та портрети Віктора Януковича.

«Станом на 17 годину 30 хвилин ми ще в офісі Партії регіонів, вилучаємо усі документи, символіку передамо їх юристам», - сказав у розмові з кореспондентом УНІАН активіст житомирського ”ДемАльянсу” і координатор Народної самооборони в Житомирі Юрій Жуковський.

Активіст уточнив, що «регіоналів в офісі вони не застали”.

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«Працівники готелю ”Україна” нам розповіли, що в офісі Житомирської обласної організації Партії регіонів вже давно немає керівництва, приходили тільки люди, які хочуть написати заяву про вихід з партії», - повідомив Жуковський.

Він додав, що офіс знаходиться на 5 поверсі готелю «Україна».