На Вінниччині поховали трьох убитих у Києві



Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в останню путь провести убитого жителя Вінниці. 34-річного Максима Шимка на Театральну площу зійшлися близько 10 тисяч вінничан. Прощання із ним та відспівування убитого відбулось прямо на центральній площі міста. Люди вигукували «Слава!», «Герої не вмирають!», «Небесній Сотні Слава!», «Слава Батькам Героїв Майдану!». Тисячі вінничан ставши на коліна попросили вибачення у матері загиблого, що не зуміли вберегти її сина.

Мати Шимка виступила перед вінничанами й закликала ніколи не продавати свої голоси на виборах.

«Наші сини загинули за наші гріхи. Їх вбили через те, що багато наших громаданян на виборах продавали свої голоси. Вінниччина ніколи не голосувала за регіоналів, чому ж це відбулось на останніх виборах? Гречку ви з’їсте, 100-200 гривень швидко витратите й забудете. А гріх залишиться на все життя. Наші хлопці своїми життями спокутували цю вину за всіх», - сказала вона.

Потім люди пішою ходою, на руках пронесли труну із загиблим центром міста до Центрального міського кладовища. Убитого Шимка поховали на Алеї Героїв.

Також сьогодні у м.Жмеринка, за словами очевидців, майже усім містом похоронили убитого в Києві 37-річного Леоніда Полянського.

Вчора 22 лютого було поховано 50-річного жителя м.Жмеринка Валерія Брезденюка, труну з покійним несли на руках через усе місто. Він загинув від кулі у спину 19 лютого на Майдані в Києві. Загиблий був талановитим художником і єдиним в області, хто писав роботи – фарбами на воді. Брезденюк був фіналістом шоу «Україна має талант».

Тіло ще одного вінничанина, активіста Майдану у Києві, 24-річного Олега Лінійчука ще перебуває у Києві. Він з червоним дипломом закінчив Вінницький політехнічний університет. Лінійчук помер від крововиливу в мозок після того як його 18 лютого біля Маріїнського парку жорстоко побили бійці «Беркута» і проломили череп.