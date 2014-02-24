В мережі з'явилося нове відео, як міліція стріляла в майданівців

02:36, 24 лютого 2014
Політика
0 0

В інтернеті з'явилося нове відео, як озброєні підрозділи міліції стріляли в активістів Майдану на барикаді в метро Хрещатик на Інститутській.

милиция стрельба институтская

Силовики були озброєні пістолетами, автоматами і снайперськими гвинтівками.

Один з бійців МВС на питання журналіста сказав: "Ми не стріляємо в людей". Силовики перед виходом на бойові точки запитували когось: "У нас є дозвіл? Дозвіл є?".

Ймовірно, мова йшла про дозвіл на застосування зброї.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter