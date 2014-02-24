В мережі з'явилося нове відео, як міліція стріляла в майданівців
02:36, 24 лютого 2014Політика
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В інтернеті з'явилося нове відео, як озброєні підрозділи міліції стріляли в активістів Майдану на барикаді в метро Хрещатик на Інститутській.
збройні підрозділи міліції стріляли в активістів Майдану на барикаді на Інститутській.
Силовики були озброєні пістолетами, автоматами і снайперськими гвинтівками.
Один з бійців МВС на питання журналіста сказав: "Ми не стріляємо в людей". Силовики перед виходом на бойові точки запитували когось: "У нас є дозвіл? Дозвіл є?".
Ймовірно, мова йшла про дозвіл на застосування зброї.
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