В мережі з'явилося нове відео, як міліція стріляла в майданівців

Силовики були озброєні пістолетами, автоматами і снайперськими гвинтівками.

Один з бійців МВС на питання журналіста сказав: "Ми не стріляємо в людей". Силовики перед виходом на бойові точки запитували когось: "У нас є дозвіл? Дозвіл є?".

Ймовірно, мова йшла про дозвіл на застосування зброї.